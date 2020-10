Coronavirus, report ISS-Ministero della Salute: “Epidemia in rapido peggioramento, necessarie misure. Limitare uscite da casa allo stretto necessario” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’epidemia di Covid-19 in Italia “è in rapido peggioramento e compatibile complessivamente con un scenario di tipo 3 con rapidita’ di progressione maggiore in alcune Regioni italiane: si riscontrano infatti valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane. Si evidenziano segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali in diverse Regioni“. E’ quanto emerge dal report settimanale di Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute con il monitoraggio della situazione nel periodo 12-18 ottobre. “Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’epidemia di Covid-19 in Italia “è ine compatibile complessivamente con un scenario di tipo 3 con rapidita’ di progressione maggiore in alcune Regioni italiane: si riscontrano infatti valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane. Si evidenziano segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali in diverse Regioni“. E’ quanto emerge dalsettimanale di Istituto Superiore di Sanità-con il monitoraggiosituazione nel periodo 12-18 ottobre. “Sono, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che ...

TgLa7 : Sono il 15% - su 6.628 ad oggi attivi - i posti letto occupati in #terapiaintensiva per casi #covid Così dal repor… - VivMilano : RT @TgrRai: #Coronavirus, occupate il 15% delle 6.628 terapie intensive oggi disponibili in Italia. E' quanto emerge dal report settimanale… - juannepili : Le evidenze di intere parti copia-incollate da un precedente testo anonimo (pubblicato su un blog di una piattaform… - MDiretta : Coronavirus: in Sicilia 5 ricoveri in più, nessun incremento in terapia intensiva e 123 guariti, ecco il report del… - ilbassanese : Coronavirus, altri 833 contagi in Veneto: il bollettino di venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, salgono a 11 i pazienti in Rianimazione a Foggia. Il report del Riuniti: "48 in Malattie infettive, 32 in Pneumologia" l'Immediato Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “epidemia in rapido peggioramento, necessario prendere misure”. Rt nazionale a 1,5

È quanto si legge report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 12-19 ottobre 2020. Si continua a osservare un forte ...

Coronavirus, monitoraggio Iss: "Situazione molto grave". Rt nazionale 1.5

Secondo gli esperti non è più possibili tracciare in modo completo le catene di trasmissione. Crescono i focolai in ambito scolastico. L'appello: "Restare a casa quando possibile" ...

È quanto si legge report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 12-19 ottobre 2020. Si continua a osservare un forte ...Secondo gli esperti non è più possibili tracciare in modo completo le catene di trasmissione. Crescono i focolai in ambito scolastico. L'appello: "Restare a casa quando possibile" ...