Coronavirus, Ranieri Guerra (Oms): «Il lockdown è da evitare, provocherebbe rivolte armate» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Per il professor Ranieri Guerra imporre una nuova chiusura al Paese è pericoloso. Lo dice senza giri di parole: «Dobbiamo evitare un lockdown generalizzato perché provocherebbe rivolte armate». In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel Comitato tecnico scientifico che supporta il governo sottolinea come «le persone siano state sfinite dai tre mesi di lockdown». Nonostante il Coronavirus, in Italia, continui la sua corsa – solo ieri i nuovi contagi sono stati 16.079 -, Guerra esclude la possibilità che, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Per il professorimporre una nuova chiusura al Paese è pericoloso. Lo dice senza giri di parole: «Dobbiamoungeneralizzato perché». In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel Comitato tecnico scientifico che supporta il governo sottolinea come «le persone siano state sfinite dai tre mesi di». Nonostante il, in Italia, continui la sua corsa – solo ieri i nuovi contagi sono stati 16.079 -,esclude la possibilità che, ...

