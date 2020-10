Coronavirus | primo giorno di coprifuoco a Milano | le immagini da brividi della città deserta VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ scattato ieri sera ilin Lombardia a causa dell’emergenza: impossibile uscire dalle 23 alle 5 se non per motivi urgenti o lavorativi. Per chi non rispetta le regole sono previste multe salate, che vanno dai 400 ai 3mila euro. Nonostante il dissenso di baristi e ristoratori, ma anche dei giovani amantimovida milanese, ildiè stato rispettato senza particolari problematiche. Unatriste e, quella ripresa dai droni nella prima notte:da. L'articolodi: le...

repubblica : Coronavirus nel mondo, la Spagna supera un milione di casi: primo Paese nell'Europa occidentale [aggiornamento dell… - LaStampa : Coronavirus: verso lo stop di palestre, parrucchieri, saloni di bellezza, cinema e teatri per salvare la scuola - Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - Bobbio65M : RT @francescatotolo: 'Dobbiamo evitare un #lockdown generalizzato perché provocherebbe rivolte armate“ ha affermato Ranieri Guerra, rappres… - notiziedabruzzo : #Coronavirus, in #Abruzzo si registrano 234 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 90 anni). -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo

Corse di Moto

Un nuovo sondaggio svolto in Corea del Sud evidenzia come il Paese sia maturo per vietare il consumo di carne di cane: l'84 per cento degli intervistati afferma di non mangiarne e quasi il 60 per cent ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 ott - Apertura in lieve rialzo a Wall Street, in attesa dei potenziali nuovi aiuti per l'economia statunitense e con l'attenzione che resta sul Covid-19.