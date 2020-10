Coronavirus, presto il test rapido anche dal medico di famiglia (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – A breve i cosiddetti test rapidi per il Covid-19 potranno essere effettuati dai medici di base e acquistati in farmacia. La misura – annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una riunione con le Regioni – rappresenterà una sperimentazione ad hoc per far fronte alle difficoltà registrate nelle ultime settimane nel praticare i tamponi in tempi celeri. C’è già una prima intesa con le Regioni sulla semplificazione delle procedure di tracciamento, mentre medici di famiglia, Conferenza Stato-Regioni e sindacati sono convocati lunedì per trovare un accordo sui test rapidi in carico ai medici di medicina generale. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova normativa prevede l’adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – A breve i cosiddettirapidi per il Covid-19 potranno essere effettuati dai medici di base e acquistati in farmacia. La misura – annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una riunione con le Regioni – rappresenterà una sperimentazione ad hoc per far fronte alle difficoltà registrate nelle ultime settimane nel praticare i tamponi in tempi celeri. C’è già una prima intesa con le Regioni sulla semplificazione delle procedure di tracciamento, mentre medici di, Conferenza Stato-Regioni e sindacati sono convocati lunedì per trovare un accordo suirapidi in carico ai medici di medicina generale. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova normativa prevede l’adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta ...

Il punto di non ritorno è il 10 ottobre, ma la politica ha reagito solo la settimana dopo, in manera insufficiente. Oggi gli ospedali in trincea e molti medici si sono ammalati. E la capitale lombarda ...

In alcune Regioni, come Lombardia e Campania, ma presto anche in tante altre, i cittadini non potranno più circolare liberamente oltre un certo orario. La ministra Lamorgese, in un'intervista al ...

