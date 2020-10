Coronavirus | Orlando Pd | ‘Se non è sotto controllo economia non riparte’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “La prima questione è risolvere la crisi sanitaria. La questione economica e la questione sanitaria non possono essere affrontate separatamente perché se il virus non èl’non riparte. Io credo che oggi possiamo contare su alcuni strumenti che arrivano dalla scelta di costruire un quadro nuovo a livello europeo e quelle risorse non possono essere sprecate”. Lo dichiara Andrea, vicesegretario del Pd, al Festival del Lavoro 2020. “Bisogna intervenire con le misure necessarie e smetterla di fare l’occhiolino a questa o quella categoria per dire ‘noi siamo dalla vostra parte e non vi facciamo chiudere’. Bisogna chiudere quello che serve altrimenti verrà chiuso tutto più ...