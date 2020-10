Coronavirus, oggi nel Lazio 1.389 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 6%. Ecco il bollettino delle Asl (Di venerdì 23 ottobre 2020) Su oltre 22.000 tamponi nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 1.389 nuovi casi. Sono 11 i decessi e 88 i guariti (si è superata la soglia di 10.000 guariti). “Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 6%. In queste ore c’è uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa è la priorità dei prossimi giorni. Sta andando molto bene il servizio di prenotazione online nei drive di Togliatti, Forlanini, Santa Maria della Pietà e Santa Lucia, situazione più fluida” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 183 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Su oltre 22.000nelnelle ultime 24 ore si registrano 1.389. Sono 11 i decessi e 88 i guariti (si è superata la soglia di 10.000 guariti). “Iltra ie iè 6%. In queste ore c’è uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa è la priorità dei prossimi giorni. Sta andando molto bene il servizio di prenotazione online nei drive di Togliatti, Forlanini, Santa Maria della Pietà e Santa Lucia, situazione più fluida” – commenta l’assessore D’Amato.nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 183 i ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 50 su 100. Ieri era a 48. - SkyTG24 : ?? #Covid19, l'appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo reale… - FabioTraversa : RT @TgLa7: Sono il 15% - su 6.628 ad oggi attivi - i posti letto occupati in #terapiaintensiva per casi #covid Così dal report settimanale… - EnzoSan69 : #coronavirus #Campania, Sfondata quota 2.000: oggi sono 2.280 i nuovi casi e #DeLuca prepara e (quasi) annuncia nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Israele, l’ex nuotatore Markus Rogan è positivo ma scappa a Los Angeles

Oggi è mental coach della nazionale di calcio. Dopo la fuga notturna senza permesso negli States, ora non risponde più al telefono ...

OC43, un virus del raffreddore simile a Sars-Cov-2, potrebbe scatenare reazione immunitaria eccessiva

Oltre a Sars-Cov-2, ci sono i segni infatti del passaggio di un altro coronavirus, OC43, come ipotizza un paper uscito su Frontiers of Immunology. “Partendo dall’analisi dei dati disponibili in letter ...

Oggi è mental coach della nazionale di calcio. Dopo la fuga notturna senza permesso negli States, ora non risponde più al telefono ...Oltre a Sars-Cov-2, ci sono i segni infatti del passaggio di un altro coronavirus, OC43, come ipotizza un paper uscito su Frontiers of Immunology. “Partendo dall’analisi dei dati disponibili in letter ...