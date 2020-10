Coronavirus, oggi in Svizzera record di 6.592 nuovi casi: il doppio dell’Italia in rapporto alla popolazione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Impennata di contagi da Covid-19 in Svizzera, dove sono stati segnalati 6.592 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La Svizzera, in proporzione al numero di abitanti, registra un numero significativamente maggiore di casi rispetto a quasi tutti i paesi limitrofi, ha detto il capo della divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio della sanità, Stefan Kuster, citato dall’agenzia Keystone-Ats. Cifre cinque volte superiori a quelle della Germania, il doppio di Austria e Italia, ha sottolineato. Per l’Ufficio federale, nelle ultime due settimane la Svizzera ha registrato 42.290 nuovi casi, con un tasso di 494,9 casi per 100.000 abitanti. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 11, portando il totale ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Impennata di contagi da Covid-19 in, dove sono stati segnalati 6.592nelle ultime 24 ore. La, in proporzione al numero di abitanti, registra un numero significativamente maggiore dirispetto a quasi tutti i paesi limitrofi, ha detto il capo della divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio della sanità, Stefan Kuster, citato dall’agenzia Keystone-Ats. Cifre cinque volte superiori a quelle della Germania, ildi Austria e Italia, ha sottolineato. Per l’Ufficio federale, nelle ultime due settimane laha registrato 42.290, con un tasso di 494,9per 100.000 abitanti. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 11, portando il totale ...

