Coronavirus, oggi in Italia oltre 19 mila nuovi casi positivi: diminuiscono i morti, sale ancora la % degli asintomatici (Di venerdì 23 ottobre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 91 morti, 2.352 guariti e 19.143 nuovi casi su 182.032 tamponi. E' quindi risultato positivo il 10,5% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.916), Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389), Toscana (1.290), Emilia Romagna (888), Liguria (778), Sicilia (730) e Puglia (590). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 484.869 casi totali 37.059 morti 261.808 guariti

