Coronavirus, oggi in Italia è occupato solo il 15% dei posti letto di terapia intensiva: i numeri reali contro ogni allarmismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono solo il 15% – sui 6.628 ad oggi attivi – i posti letto occupati in terapia intensiva per casi Coronavirus ad oggi in Italia. E’ quanto emerge nel report settimanale del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Questa percentuale scende all’11% – si sottolinea nel report – con gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili in brevissimo tempo con i ventilatori già distribuiti alle Regioni. Tra le varie Regioni, la percentuale di posti letto occupati nei reparti di rianimazione raggiunge il 27,85% in Umbria, la Regione messa peggio. Seguono poi la Campania con il 21,71% e la Sardegna con il 20,69%. Per ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sonoil 15% – sui 6.628 adattivi – ioccupati inper casiadin. E’ quanto emerge nel report settimanale del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Questa percentuale scende all’11% – si sottolinea nel report – con gli ulteriori 1.660attivabili in brevissimo tempo con i ventilatori già distribuiti alle Regioni. Tra le varie Regioni, la percentuale dioccupati nei reparti di rianimazione raggiunge il 27,85% in Umbria, la Regione messa peggio. Seguono poi la Campania con il 21,71% e la Sardegna con il 20,69%. Per ...

«Nessun lockdown sanitario ma una rimodulazione organica e funzionale delle attività sanitarie negli ospedali lombardi». Lo spiega l'assessore regionale al Welfare ...

Lombardia, 5mila contagi e 170 malati in terapia intensiva. Fontana: "Vogliamo evitare il lockdown"

«I provvedimenti previsti nell'ordinanza della Regione Lombardia - ha spiegato il governatore - hanno un solo obiettivo: ridurre la diffusione del virus. Oggi riuscire a ottenere il contenimento dell' ...

