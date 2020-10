Coronavirus, Napoli non ci sta: maxi-protesta contro le restrizioni, scontri con la polizia: feriti [FOTO e VIDEO LIVE] (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone si sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore, a Napoli, davanti alla sede dell’Università Orientale per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown. I manifestanti, auto-convocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta “Tu ci chiudi, tu ci paghi“, attaccando il governatore campano De Luca e il governo Conte con cori di protesta. Sono anche stati accesi dei fumogeni. “A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe”, recita un altro grande striscione. I manifestanti stanno per partire in corteo per le vie del centro, ma i cortei sono attualmente vietati dall’ordinanza della Regione Campania. Al momento ci sono feriti e la tensione è molto alta. Il corteo di diverse ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone si sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore, a, davanti alla sede dell’Università Orientale perreil coprifuoco e la prospettiva di lockdown. I manifestanti, auto-convocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta “Tu ci chiudi, tu ci paghi“, attaccando il governatore campano De Luca e il governo Conte con cori di. Sono anche stati accesi dei fumogeni. “A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe”, recita un altro grande striscione. I manifestanti stanno per partire in corteo per le vie del centro, ma i cortei sono attualmente vietati dall’ordinanza della Regione Campania. Al momento ci sonoe la tensione è molto alta. Il corteo di diverse ...

