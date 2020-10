Coronavirus, Milano rischia di tornare ad essere zona rossa (Di venerdì 23 ottobre 2020) In Lombardia, nello specifico a Milano, il numero di contagi da Coronavirus cresce giorno dopo giorno esponenzialmente. Si sta quindi pensando ad una serie di soluzioni da attuare, prima fra tutte un ennesimo lockdown. PhotoCredit: dal web “Oggi Milano è come Lodi a inizio marzo” Il direttore generale Welfare, Marco Trivelli, crede che, al momento, sia possibile che Milano diventi nuovamente zona rossa. Infatti, il direttore ha specificato: “Per i numeri che ci sono adesso, il tipo di urbanizzazione e altri fenomeni semplici da comprendere è da guardare con grandissima attenzione e quindi non è da escludere nessuna misura“. Ieri, in Lombardia sono stati registrati 4.125 casi: la metà di essi in provincia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) In Lombardia, nello specifico a, il numero di contagi dacresce giorno dopo giorno esponenzialmente. Si sta quindi pensando ad una serie di soluzioni da attuare, prima fra tutte un ennesimo lockdown. PhotoCredit: dal web “Oggiè come Lodi a inizio marzo” Il direttore generale Welfare, Marco Trivelli, crede che, al momento, sia possibile chediventi nuovamente. Infatti, il direttore ha specificato: “Per i numeri che ci sono adesso, il tipo di urbanizzazione e altri fenomeni semplici da comprendere è da guardare con grandissima attenzione e quindi non è da escludere nessuna misura“. Ieri, in Lombardia sono stati registrati 4.125 casi: la metà di essi in provincia di ...

Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - SkyTG24 : Coronavirus, a Milano torna il silenzio del lockdown. VIDEO - microcerotis : 30/09/2020 Coronavirus, 'un'ampia copertura del vaccino antinfluenzale provocherà meno morti'… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, ieri la prima notte di coprifuoco a #Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine - #VIDEO #A… -