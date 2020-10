Coronavirus, Milano Monza Open Air Motor Show rimandato in primavera (Di venerdì 23 ottobre 2020) La recrudescenza della pandemia da Covid 19 fa un’altra vittima: è la prima edizione del Milano Monza Motor Show, che avrebbe dovuto svolgersi dal 29 ottobre all’1 novembre. E che, invece, è stata rimandata a primavera del 2021. L’organizzazione aveva previsto apposite misure di sicurezza per contrastare il rischio di contagio, ma l’aggravarsi della diffusione del virus sul territorio nazionale ha reso comunque necessaria la posticipazione dell’evento. “Decidiamo di rinviare la 1 edizione di MIMO e sentiamo la responsabilità di parlare a nome delle case automobilistiche”, ha detto Andrea Levy, presidente MIMO (acronimo del nome della manifestazione): “Il comparto automobilistico, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La recrudescenza della pandemia da Covid 19 fa un’altra vittima: è la prima edizione del, che avrebbe dovuto svolgersi dal 29 ottobre all’1 novembre. E che, invece, è stata rimandata adel 2021. L’organizzazione aveva previsto apposite misure di sicurezza per contrastare il rischio di contagio, ma l’aggravarsi della diffusione del virus sul territorio nazionale ha reso comunque necessaria la posticipazione dell’evento. “Decidiamo di rinviare la 1 edizione di MIMO e sentiamo la responsabilità di parlare a nome delle case automobilistiche”, ha detto Andrea Levy, presidente MIMO (acronimo del nome della manifestazione): “Il comparto automobilistico, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato ...

