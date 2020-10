Coronavirus, Mara Maionchi ricoverata a Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ottobre 2020 - Positiva al Covid-19 Mara Maionchi , produttrice discografica e giudice di numerosi talent. Maionchi, 79 anni, è ricoverata in un ospedale milanese . Le sue condizioni non ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 ottobre 2020 - Positiva al Covid-19, produttrice discografica e giudice di numerosi talent., 79 anni, èin un ospedale milanese . Le sue condizioni non ...

