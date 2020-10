Coronavirus, Macron: “Lockdown locali? Troppo presto per dirlo, il virus sarà con noi fino alla prossima estate” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’ Troppo presto per dire se ricorreremo a lockdown locali“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di una visita in un ospedale di Pontoise, a nord di Parigi. “Valuteremo ogni settimana l’efficacia delle misure prese. Almeno fino a inizio dicembre, avremo tutto quello che è stato annunciato dal governo. Queste misure, di certo, posso dirvelo già oggi, non saranno ridotte. Forse saranno rafforzate se non sono sufficientemente efficaci”. Il presidente francese, EmmanuelMacron, ha detto oggi – al termine di una visita all’ospedale di Pontoise, a nord di Parigi – che “ci sbarazzeremo del virus soltanto per un colpo di fortuna, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’per dire se ricorreremo a lockdown“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di una visita in un ospedale di Pontoise, a nord di Parigi. “Valuteremo ogni settimana l’efficacia delle misure prese. Almenoa inizio dicembre, avremo tutto quello che è stato annunciato dal governo. Queste misure, di certo, posso dirvelo già oggi, non saranno ridotte. Forse saranno rafforzate se non sono sufficientemente efficaci”. Il presidente francese, Emmanuel, ha detto oggi – al termine di una visita all’ospedale di Pontoise, a nord di Parigi – che “ci sbarazzeremo delsoltanto per un colpo di fortuna, ...

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - La première dame francese, Brigitte Macron, dopo alcuni giorni di isolamento per essere stata a contatto con una persona positiva al Covid-19, è stata sottoposta a tampone ...

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 32 ottobre ecco la curva ... Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi - al termine di una visita all'ospedale di Pontoise, a nord di Parigi - che "ci ...

