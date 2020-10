Coronavirus: M5S, 'su scuola Fontana non faccia propaganda, didattica sia in presenza' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Il governatore Fontana ha più volte dimostrato di fare esclusivamente scelte a fini propagandistici e poco sussidiarie per i cittadini. La scuola è di competenza ministeriale, quindi devono interfacciarsi con il ministero. Dove è possibile noi chiediamo le lezioni in presenza. Non è la scuola il luogo principe del contagio". Lo afferma Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia, dopo l'ordinanza regionale sulla didattica a distanza nelle scuole superiori. "Al tema della scuola si affianca quello al diritto allo studio, alla crescita culturale dei nostri ragazzi, ad una gestione compatibile al bisogno delle famiglie. Fontana, ancora una volta, in modo semplicistico affronta un problema ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Il governatoreha più volte dimostrato di fare esclusivamente scelte a fini propagandistici e poco sussidiarie per i cittadini. Laè di competenza ministeriale, quindi devono interrsi con il ministero. Dove è possibile noi chiediamo le lezioni in. Non è lail luogo principe del contagio". Lo afferma Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia, dopo l'ordinanza regionale sullaa distanza nelle scuole superiori. "Al tema dellasi affianca quello al diritto allo studio, alla crescita culturale dei nostri ragazzi, ad una gestione compatibile al bisogno delle famiglie., ancora una volta, in modo semplicistico affronta un problema ben ...

