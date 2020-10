Coronavirus Lombardia, Fontana: «Se impennata continua, possibile lockdown» (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso». Queste le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intercettato da “Sky Tg24”, che lo aveva contattato per chiedergli se fosse nell’aria un possibile lockdown. leggi anche l’articolo —> lockdown Sardegna, la decisione nelle prossime ore: stop per 15 giorni, chiusi porti e aeroporti Coronavirus Lombardia, Fontana: «Se impennata ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’dovessere può darsi che si preda un provvedimento diverso». Queste le parole del governatore della, Attilio, intercettato da “Sky Tg24”, che lo aveva contattato per chiedergli se fosse nell’aria un. leggi anche l’articolo —>Sardegna, la decisione nelle prossime ore: stop per 15 giorni, chiusi porti e aeroporti: «Se...

