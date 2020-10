Coronavirus | l' ISS e il lockdown | Situazione grave | state a casa

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA - " L' epidemia &e; in rapido peggioramento . Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le ...

SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - repubblica : Monitoraggio coronavirus, Iss: 'Rt a 1,5. Situazione molto grave, state a casa' - SkyTG24 : Coronavirus, Iss: Il 71% dei malati ha pochi o nessun sintomo. Meno dell’1% è critico - savarese46 : Coronavirus, il monitoraggio Iss: 'Situazione in rapido peggioramento. Necessarie restrizioni nelle attività e dell… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Accelera velocemente l'emergenza Coronavirus in Italia. L'allarme dell'Istituto Superiore della Sanità #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ISS

Così nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute per la settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornato al 20 ottobre 2020). La situazione in Italia evidenzia segnali di criticità dei servizi ...“È tuttavia chiaro che le attività extra e peri-scolastiche possono costituire un innesco di catene di trasmissione laddove non vengano rispettate le misure di prevenzione previste”, evidenzia ancora ...