Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 41,6 milioni di contagi totali, oltre 28 milioni i guariti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono ormai 41.641.309 i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.136.503, mentre le guarigioni sono 28.271.838. In riferimento ai singoli Paesi, gli Stati Uniti registrano al momento 223.032 morti su 8.407.702 contagiati, secondo la JHU. In una rapida diffusione del contagio, dopo il primo caso di Coronavirus registrato lo scorso 21 gennaio, il Paese ha raggiunto quota 1 milione di casi il 28 aprile, dopo 99 giorni. I contagi aumentano in Brasile, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 33.862 casi e 497 morti. Nel Paese sudamericano, uno dei più colpiti del pianeta, sono in tutto 5,3 milioni

