Coronavirus Latina e Provincia, 126 nuovi casi in 24 ore. Ecco dove sono stati registrati

Sono 126 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi casi sono così distribuiti nei Comuni: di Aprilia (31), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (26), di Cori (3), di Fondi (4), di Formia (1), di Gaeta (1), di Itri (1), di Latina (31), di Monte S. Biagio (1), di Norma (2), di Pontinia (2), di Priverno (1), di Roccagorga (2),di Sabaudia (5), di Sezze (3), di Sonnino (1), di Terracina (9). Non si registrano nuovi decessi. 

Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.389 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 6%.

