Coronavirus, l’appello della deputata della Lega: “De Luca va affiancato da un commissario, espone i cittadini a consegueze gravi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) De Luca nella bufera: dopo le decisoni Legate all’emergenza Coronavirus prese negli ultimi giorni, in tantissimi si stanno scagliando contro il Governatore della Regione Campania. Tra questi c’è anche Pina Castiello, deputata della Lega: “Quello che sta accadendo all’ospedale del Mare di Napoli, dimostra che c’è una situazione di grande confusione e di pressoché totale inefficacia nella strategia di contrasto al virus. Dalla chiusura degli ambulatori, al trasferimento in corso di 20 pazienti covid, per non dire dei macchinari inutilizzabili, è tutto un crescendo di disfunzioni che denunciano una gestione malaccorta. Tanto è vero che sembra ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Denella bufera: dopo le decisonite all’emergenzaprese negli ultimi giorni, in tantissimi si stanno scagliando contro il GovernatoreRegione Campania. Tra questi c’è anche Pina Castiello,: “Quello che sta accadendo all’ospedale del Mare di Napoli, dimostra che c’è una situazione di grande confusione e di pressoché totale inefficacia nella strategia di contrasto al virus. Dalla chiusura degli ambulatori, al trasferimento in corso di 20 pazienti covid, per non dire dei macchinari inutilizzabili, è tutto un crescendo di disfunzioni che denunciano una gestione malaccorta. Tanto è vero che sembra ...

