Coronavirus, l'appello degli anestesisti: "Verso il raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva, si rischia la crisi in 15 giorni" (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Temiamo un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva entro 15 giorni, se la curva dei contagi manterrà l'attuale andamento e nell'attesa di vedere gli effetti delle misure dell'ultimo dpcm: quello sarà il punto di rottura ed il momento in cui entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente a fare fronte all'emergenza". Lo sottolinea all'ANSA Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, evidenziando che gli anestesisti ospedalieri "sono già sovraccarichi di turni".

