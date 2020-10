Coronavirus, la seconda ondata vista dal San Martino: «Resistiamo, ma vengono tutti qui» (Di sabato 24 ottobre 2020) A Genova, il centro dell’emergenza è al collasso. Code interminabili per visite e ricoveri, appello del personale: «Mancano medici e infermieri» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 ottobre 2020) A Genova, il centro dell’emergenza è al collasso. Code interminabili per visite e ricoveri, appello del personale: «Mancano medici e infermieri»

E' in vigore da oggi fino al 24 novembre il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che introduce misure anticovid. "Soffriremo un po' in questo mese, ma stringendo i denti potremo tornare a ...

Il Ministro Speranza ha commentato la risalita ripida della curva del contagio da coronavirus: "In primavera abbiamo dimostrato tanto" ...

E' in vigore da oggi fino al 24 novembre il dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che introduce misure anticovid. "Soffriremo un po' in questo mese, ma stringendo i denti potremo tornare a ...

Il Ministro Speranza ha commentato la risalita ripida della curva del contagio da coronavirus: "In primavera abbiamo dimostrato tanto" ...