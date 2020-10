Coronavirus, la Lombardia si riorganizza: ridotta l’attività chirurgica ordinaria, arrivano medici e infermieri negli ospedali in Fiera (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Lombardia si riorganizza per fronteggiare la seconda ondata di Coronavirus. E dopo le ultime ordinanze che prevedono il divieto di uscire dalle 23 alle 05 e la didattica a distanza per le scuole superiori, adesso si pensa gli ospedali. La Regione Lombardia ha deciso la graduale riduzione delle attività di chirurgia ordinaria, ovvero delle operazioni programmate differibli (quindi non le urgenze). La riduzione varia a seconda degli ospedali in base alla situazione di ciascuno. Intanto, per quanto riguarda gli ospedali in Fiera, ‘‘in tarda mattinata dovrebbero arrivare i medici e gli infermieri. Io avrei voluto continuare ad averlo come una garanzia, come una ruota di scorta, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lasiper fronteggiare la seconda ondata di. E dopo le ultime ordinanze che prevedono il divieto di uscire dalle 23 alle 05 e la didattica a distanza per le scuole superiori, adesso si pensa gli. La Regioneha deciso la graduale riduzione delle attività di chirurgia, ovvero delle operazioni programmate differibli (quindi non le urgenze). La riduzione varia a seconda degliin base alla situazione di ciascuno. Intanto, per quanto riguarda gliin, ‘‘in tarda mattinata dovrebbero arrivare ie gli. Io avrei voluto continuare ad averlo come una garanzia, come una ruota di scorta, ...

