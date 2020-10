Coronavirus, la Campania sfonda il muro dei 2 mila contagi. 12 morti. Sos posti letto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono 2.280 positivi oggi in Campania, il dato più alto di sempre anche in relazione ai tamponi. Dei contagiati di oggi, 100 sono sintomatici e 2.180 asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 15.801. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I decessi, avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre, ma registrati oggi, sono dodici, mentre sono 194 le persone guarite. In totale, la Campania, dall’inizio dell’emergenza Covid, registra 34.305 positivi su 830.767 tamponi. I deceduti sono 563, 9.107 i guariti. I posti letto di degenza per pazienti Covid ancora liberi sono soltanto 24 in tutta la Campania. È quanto emerge dal report quotidiano diffuso dall’unita’ di crisi della Regione. Ci sono attualmente 1.090 persone ricoverate ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono 2.280 positivi oggi in, il dato più alto di sempre anche in relazione ai tamponi. Deiati di oggi, 100 sono sintomatici e 2.180 asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 15.801. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I decessi, avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre, ma registrati oggi, sono dodici, mentre sono 194 le persone guarite. In totale, la, dall’inizio dell’emergenza Covid, registra 34.305 positivi su 830.767 tamponi. I deceduti sono 563, 9.107 i guariti. Idi degenza per pazienti Covid ancora liberi sono soltanto 24 in tutta la. È quanto emerge dal report quotidiano diffuso dall’unita’ di crisi della Regione. Ci sono attualmente 1.090 persone ricoverate ...

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus - fanpage : #Covid19, 2280 contagi nelle ultime 24 ore in Campania - RaiNews : Le misure delle regioni per limitare il contagio #coronavirus - DiegoMozzo : RT @vi__enne: #Sovraccarico #23ottobre Solo pazienti positivi al coronavirus TI (allerta 30%) ??%occupazione =30% #Umbria ??%occupazione >2… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Più di 19mila contagi, 91 morti. Lombardia quasi 5mila, Campania 2.280 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Oggi 23 ottobre 2280 casi positivi al Coronavirus in Campania. Dodici morti Fanpage.it Ascoltare le categorie produttive: dalla commissione un accorato appello alla Regione

NAPOLI – Un appello alla Regione Campania per un maggiore coinvolgimento delle categorie ... al tema delle decisioni assunte nel periodo dell’emergenza per il Covid-19. Assenti l’assessore regionale ...

Coronavirus: Vincenzo De Luca chiede un nuovo lockdown

In Campania, ad oggi, sono 32.025 i casi di positività al Covid-19, mentre nelle ultime 24 ore sono stati 1.541 i nuovi casi su 12.001 tamponi analizzati Vincenzo De Luca pensa ad un secondo lockdown.

