Coronavirus in Toscana: 8 morti (5 donne e 3 uomini), oggi 23 ottobre. E 1.290 nuovi contagi. Allarme rosso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Otto morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 23 ottobre: si tratta di cinque donne e tre uomini, con un'età media di 85 anni, residenti a Firenze (3), Massa Carrara (2), Livorno (2) e Pisa. Ed è altissimo il numero dei nuovi contagiati: 1.290 (1.059 identificati in corso di tracciamento e 231 da attività di screening) su un totale di 27.901 casi registrati dall'inizio dell'epidemia

