Coronavirus in Spagna | Sanchez | “Raggiunto record di un milioni di casi ufficiali | ma i contagiati reali sono 3 milioni” – Video

"Questa settimana abbiamo raggiunto il record ufficiale di un milione di casi, ma gli studi di siero prevalenza indicano che i contagiati reali sono 3 milioni nel nostro Paese". Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aggiornando sui nuovi numeri in Spagna. "I mesi che verranno saranno molto duri. Adesso abbiamo 348 casi ogni 100 mila abitanti, dobbiamo tornare ad un'incidenza di 25 casi ogni 100 mila abitanti. sono fiducioso che ce la faremo come la prima nella prima ondata, ma dobbiamo mantenere la massima disciplina sociale".

