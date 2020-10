Coronavirus: in Lombardia proteste studenti contro didattica a distanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Presidi di protesta degli studenti delle scuole superiori nelle principali città della Lombardia. Fuori dalle scuole i giovani dell'Unione degli studenti Lombardia sono scesi in piazza, hanno presidiato fuori dalle scuole, fatto flash mob e fotopetizioni per ribadire che "l'istruzione pubblica non può essere trattata come l'ultimo fanalino di coda delle scelte della politica". Ludovico Di Muzio, coordinatore dell'Uds Lombardia, spiega che "siamo scesi in piazza perché chiudere le scuole doveva essere l'ultima spiaggia. Prima vogliamo reali garanzie ed investimenti strutturali all' istruzione pubblica, e se dobbiamo tornare in didattica a distanza, su device ed accessibilità". L'Uds Lombardia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Presidi di protesta deglidelle scuole superiori nelle principali città della. Fuori dalle scuole i giovani dell'Unione deglisono scesi in piazza, hanno presidiato fuori dalle scuole, fatto flash mob e fotopetizioni per ribadire che "l'istruzione pubblica non può essere trattata come l'ultimo fanalino di coda delle scelte della politica". Ludovico Di Muzio, coordinatore dell'Uds, spiega che "siamo scesi in piazza perché chiudere le scuole doveva essere l'ultima spiaggia. Prima vogliamo reali garanzie ed investimenti strutturali all' istruzione pubblica, e se dobbiamo tornare in, su device ed accessibilità". L'Uds...

