Coronavirus in Lombardia: oggi i primi pazienti all'Ospedale di Fiera Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' previsto nel pomeriggio l'arrivo dei primi pazienti all'Ospedale di Fiera Milano: lo ha confermato Guido Bertolaso, in visita nella struttura. "oggi pomeriggio arriveranno i primi sei pazienti trasferiti dalla rianimazione di un altro ospedale", ha affermato Bertolaso in collegamento con Mattino Cinque. In circa una settimana arriveranno una trentina di pazienti e fino a un massimo di 45. "In tarda mattinata dovrebbero arrivare i medici e gli infermieri. Io avrei voluto continuare ad averlo come una garanzia, come una ruota di scorta, come qualcosa che potesse essere utilizzato in caso di bisogno, ma che non dovesse essere utilizzato. Invece siamo arrivati al punto in cui dobbiamo farlo riaprire anche per ...

