Coronavirus in Italia, ultime notizie. Calabria verso coprifuoco, Dad in medie e superiori. Protesta ristoratori a Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia di Coronavirus in Italia. Entra in vigore oggi il coprifuoco disposto dalla Campania (dalle 23 alle 5) e in Lazio (dalle 24 alle 5). Da ieri è in vigore anche in Lombardia (dalle 23 alle 5). Nell’ultimo giorno si è avuto un balzo dei nuovi casi (+16.079) mentre i morti sono stati 136. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)in, ledi oggi– Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia diin. Entra in vigore oggi ildisposto dalla Campania (dalle 23 alle 5) e in Lazio (dalle 24 alle 5). Da ieri è in vigore anche in Lombardia (dalle 23 alle 5). Nell’ultimo giorno si è avuto un balzo dei nuovi casi (+16.079) mentre i morti sono stati 136. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Contagi ancora in aumento in Italia: 16.079 in 24 ore. I morti 136 #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : In Italia forte crescita dei contagi: 15.199. I decessi sono 127 #Coronavirus #ANSA - franca_fm : RT @Libero_official: Paolo #Mieli a #Lariachetira contro Giuseppe #Conte: 'Le cancellerie straniere gli chiedono il protocollo italiano? Ma… - xmetterglipaura : RT @adolar41744618: MA DA QUANDO IN QUA UN'ISTITUZIONE ECONOMIA SI OCCUPA DI SANITA'? -