Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 19.000 casi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 ottobre Sono più di 19.000 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore. Pesano i dati di Lombardia e Campania, che, sommando i dati, da fanno registrare ottomila casi circa. Sono 91 i decessi registrati, in netto calo rispetto ai 136 del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 23 ottobre Sono più di 19.000 i nuovidiregistrati innel corso24 ore. Pesano i dati di Lombardia e Campania, che, sommando i dati, da fanno registrare ottomilacirca. Sono 91 i decessi registrati, in netto calo rispetto ai 136 del ...

