Coronavirus in Italia: i dati sui positivi di oggi 23 Ottobre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Salgono i numeri dei contagiati in Italia. Solo in Lombardia circa 5 mila nuovi casi positivi al Coronavirus. Ecco il bollettino del giorno. Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia: sono 19.143 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, su 182.032 tamponi effettuati, che portano il totale a quota 484.869. Sono invece 91 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

