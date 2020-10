Coronavirus, in Italia 16.079 nuovi casi e altri 136 decessi (Di venerdì 23 ottobre 2020) In Italia ci sono 16.079 nuovi casi di Coronavirus . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 136 decessi, per un totale da inizio pandemia che arriva a 36.968. I tamponi effettuati sono 170. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inci sono 16.079di. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati136, per un totale da inizio pandemia che arriva a 36.968. I tamponi effettuati sono 170.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - Agenzia_Ansa : Contagi ancora in aumento in Italia: 16.079 in 24 ore. I morti 136 #Coronavirus #ANSA - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Il suicidio di Luigi Ottavio sconvolge #Roma: il medico si impicca, 'sconvolto dopo mesi di #coronavirus' https://t.c… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Responsabilità penali attribuibili allo Stato'. Il #Codacons si appella alla procura di Campobasso: nel mirino i mort… -