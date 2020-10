Coronavirus, in Germania altri 11mila casi. Repubblica Ceca da incubo (Di venerdì 23 ottobre 2020) L' Europa continua ad essere vigilata speciale per l' ondata che sembra inarrestabile della pandemia di Coronavirus . Ieri abbiamo registrato che Francia e Spagna hanno superato il milione di contagi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) L' Europa continua ad essere vigilata speciale per l' ondata che sembra inarrestabile della pandemia di. Ieri abbiamo registrato che Francia e Spagna hanno superato il milione di contagi ...

petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - Corriere : Spagna e Francia superano il milione. La Germania chiude a gran parte dell’Italia - Daniele_Manca : Coronavirus, Spagna e Francia superano il milione. La Germania chiude a gran parte d’Italia- ??@martaserafini? ?… - LMtredici : RT @orizzontescuola: Coronavirus, la situazione in Germania. Wieler (Istituto Koch): “La chiusura delle scuole è misura opportuna” https://… - gstelluti : RT @petergomezblog: #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre i 1… -