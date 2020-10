Coronavirus, in Campania siamo oltre i 2.000 contagi. Il bollettino di oggi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus, in Campania oltre 2.000 contagi La Regione Campania, ha diramato il bollettino ufficiale in merito all’emergenza Coronavirus dando i dati aggiornati alle ore 17:00 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 ottobre 2020), in2.000La Regione, ha diramato ilufficiale in merito all’emergenzadando i dati aggiornati alle ore 17:00 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus - fanpage : #Covid19, 2280 contagi nelle ultime 24 ore in Campania - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,2% Regioni con i… - InfoCilentoWeb : #Campania impreparata all'emergenza: esposto del Codacons #Coronavirus - Libero_official : 'Chiede il #lockdown nazionale, dichiarazioni molto gravi': a #Tagadà l'aspra critica di #Padellaro a Vincenzo De L… -