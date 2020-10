Coronavirus in Campania, i dati del 22 ottobre: 2.280 nuovi positivi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.280 nuovi positivi su 15.801 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi di oggi sono 2.280 di cui 100 sintomatici e 2180 sintomatici su 15.801 tamponi. In totale i positivi sono 34.305 su 830.767 … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 22dell’unità di Crisi regionale riporta 2.280su 15.801 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regioneha reso noto che idi oggi sono 2.280 di cui 100 sintomatici e 2180 sintomatici su 15.801 tamponi. In totale isono 34.305 su 830.767 …

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,2% Regioni con i… - fanpage : #Covid19, 2280 contagi nelle ultime 24 ore in Campania - rubylux04 : #DeLuca ha rotto il cazzo!!! Vuoi fare il lockdown?? Fallo per la Campania nn puoi chiederlo sull Italia! Evoca imm… - Kikka72236688 : RT @MediasetTgcom24: Covid, De Luca: 'In Campania chiudiamo tutto per 30-40 giorni' #coronavirus -