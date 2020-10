Coronavirus in Calabria | la nuova ordinanza | coprifuoco dalle 24 alle 5 e Dad per medie e superiori

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 23 ottobre 2020), ladella Regione245 e Dad per. ROMA – E’ stata firmata ladal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, per contrastare l’emergenza. Nessun lockdown, come ipotizzato in un primo momento, ma245 e Dad per. Il provvedimento prevede sia l’obbligo della mascherina all’aperto su tutto il territorio regionale e l’ordine di aumentare la ...