Coronavirus | il sottosegretario Zampa | “Impossibile un lockdown nazionale | bisogna convivere con il virus”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “In questo momento dobbiamo immaginare di dovercon questo virus molti mesi ancora. E questo ci serve a comprendere come sia impossibile tornare ad ungeneralizzato e. Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa perché la situazione è del tutto diversa rispetto a marzo”. Lo ha detto ilalla Salute, Sandra, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Si sta facendo un’enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a 170-180 mila al giorno e arriveremo oltre i 200 mila. In questo momento mi risultano acquistati 10 milioni di tamponi tra il bando che ha chiuso il Veneto che era capofila per varie Regioni e i 5 milioni di tamponi ...

E adesso 100 scienziati scendono in campo: "Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19 ... Lo ha detto il sottosegretario ...Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa, perchè la situazione è del tutto diversa rispetto a marzo'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a ...