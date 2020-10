Coronavirus, il Premier Conte: “Scongiurare un secondo lockdown” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”. Lo afferma il Premier Giuseppe Conte, in collegamento con il Festival del Lavoro. “C’è crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi in Europa e in Italia”. “Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere ancora l’attenzione altissima: forti dell’esperienza vissuta della scorsa primavera dobbiamo Contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, la chiusura degli uffici pubblici, come la chiusura delle scuole“.L'articolo Coronavirus, il Premier Conte: “Scongiurare un secondo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Dobbiamo scongiurare unlockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”. Lo afferma ilGiuseppe, in collegamento con il Festival del Lavoro. “C’è crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi in Europa e in Italia”. “Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere ancora l’attenzione altissima: forti dell’esperienza vissuta della scorsa primavera dobbiamonere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, la chiusura degli uffici pubblici, come la chiusura delle scuole“.L'articolo, il: “Scongiurare un...

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020. Il presidente del Consiglio ha esordito rivolgendo un sentito grazie ai consulenti del lavoro. “Mai come ...

L’Italia è in una situazione diversa rispetto a marzo anche se la situazione è comunque critica, ha concluso il premier, com eriporta ilmessaggero.it. Leggi anche: Coronavirus, scoppia focolaio in una ...

