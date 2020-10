Coronavirus | il ministro Francesco Boccia è positivo al Covid-19 | ' È asintomatico'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilper gli Affari regionali; risultatoal test per il Sars-Cov-2 . Lo rende noto il suo staf f, informando che 'iled era già da giorni in ...

SkyTG24 : Coronavirus, il ministro Boccia è positivo. È asintomatico e in isolamento - matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - MediasetTgcom24 : Il ministro Boccia positivo al coronavirus | Contagio partito dalla moglie Nunzia De Girolamo? #Coronavirusitalia… - momentosera : #Coronavirus, anche il ministro degli Affari Regionali #Boccia è positivo: «Asintomatico». Il Ministero: «Segue le… - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Coronavirus, il ministro Boccia è positivo. È asintomatico e in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il Covid-19. Il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario, ma prima ...