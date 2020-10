Coronavirus, il ministro Francesco Boccia è positivo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia è risultato positivo al Coronavirus. E’ asintomatico e in isolamento fiduciario da giorni in casa, da dove prosegue il suo lavoro, fa sapere in un comunicato il ministero, sottolineando che Boccia “segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute” e che “l’attività ministeriale non subirà … L'articolo Coronavirus, il ministro Francesco Boccia è positivo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildegli Affari Regionaliè risultatoal. E’ asintomatico e in isolamento fiduciario da giorni in casa, da dove prosegue il suo lavoro, fa sapere in un comunicato il ministero, sottolineando che“segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute” e che “l’attività ministeriale non subirà … L'articolo, ilTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - SkyTG24 : Coronavirus, il ministro Boccia è positivo. È asintomatico e in isolamento - Agenzia_Ansa : Il ministro della salute @robersperanza : 'La situazione è molto seria, serve uno sforzo. Il lockdwn non è deciso,… - BiribissiBlog : RT @ilriformista: Il ministro #Boccia positivo al #Coronavirus: “E’ asintomatico e in isolamento” - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Il ministro Boccia positivo al coronavirus | Contagio partito dalla moglie Nunzia De Girolamo? #Coronavirusitalia htt… -