Coronavirus: il ministro Boccia positivo, asintomatico e in isolamento da giorni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia è risultato positivo al Covid 19: è asintomatico ed è in isolamento fiduciario da giorni in casa da dove prosegue il suo lavoro. Lo rende noto il ministero sottolineando che il ministro “segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma”.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildegli Affari Regionali Francescoè risultatoal Covid 19: èed è infiduciario dain casa da dove prosegue il suo lavoro. Lo rende noto il ministero sottolineando che il“segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma”.L'articolo MeteoWeb.

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Agenzia_Ansa : Il ministro della salute @robersperanza : 'La situazione è molto seria, serve uno sforzo. Il lockdwn non è deciso,… - Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - dalbertiv : RT @giornalettismo: Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie #Boccia è positivo al #coronavirus e asintomatico - ZenatiDavide : Il ministro Boccia positivo al coronavirus: “Asintomatico e in isolamento a casa”: Il ministro degli Affari Regiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Il ministro Boccia positivo al Coronavirus, è asintomatico e in isolamento Gazzetta del Sud Repubblica Ceca: ministro Sanità, non ho violato le regole e non mi dimetto

Praga, 23 ott 14:58 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Sanità della Repubblica Ceca ... Prymula respinge le accuse di aver violato le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, quando ...

Il presidente dell'Ordine dei Farmacisti: "Noi siamo pronti a fare i tamponi con personale specializzato"

Dopo l’annuncio del ministro Speranza sui tamponi per il Covid 19 nelle farmacie, Andrea Mandelli, presidente dell’Ordine dei farmacisti, si dice a disposizione. Ha già un appuntamento con il ministro ...

Praga, 23 ott 14:58 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Sanità della Repubblica Ceca ... Prymula respinge le accuse di aver violato le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, quando ...Dopo l’annuncio del ministro Speranza sui tamponi per il Covid 19 nelle farmacie, Andrea Mandelli, presidente dell’Ordine dei farmacisti, si dice a disposizione. Ha già un appuntamento con il ministro ...