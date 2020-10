Coronavirus, il governo ha deciso: con 2300 persone in terapia intensiva si chiude tutto. (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... 'In linea con questa teoria, è stato osservato che i pazienti affetti da tumore della prostata avevano, prima di iniziare le terapie, un maggior rischio di contrarre il Covid-19'' scrive Leggo. Il ... Leggi su tp24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) ... 'In linea con questa teoria, è stato osservato che i pazienti affetti da tumore della prostata avevano, prima di iniziare le terapie, un maggior rischio di contrarre il Covid-19'' scrive Leggo. Il ...

TgrRai : #Coronavirus, @GIMBE: 'Peggiorano tutti gli indicatori, raddoppiano contagi e decessi e il tracciamento è fallito.… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “La situazione si sta rivelando molto critica. Regioni attivate, ma il governo è pronto a muove… - Antonio_Tajani : Questo è il nostro piano d'azione contro la crisi provocata dal coronavirus. Protocolli e misure chiare per contene… - tvbusiness24 : La curva dei #contagi in Italia purtroppo continua a salire, se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi g… - alinatede : RT @ptvonline2001: #coronavirus, Negli ospedali della @RegioneLazio mancano 700 anestetisti e rianimatori. L’assessore D’Amato: 'A breve un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus, governo: possibile un nuovo Dpcm. Verso lo stop a piscine e palestre Il Sole 24 ORE Coronavirus, Lamorgese: “Più controlli per evitare chiusure”

La ministra Lamorgese chiede più controlli nelle Regioni, per evitare anzitempo chiusure generalizzate, e chiede più coesione dal mondo politico.

Coronavirus in Lombardia, Fontana: "Se impennata di contagi continua possibile lockdown"

Il governatore della Regione chiede la collaborazione di tutti per evitare di prendere provvedimenti diversi e più severi ...

La ministra Lamorgese chiede più controlli nelle Regioni, per evitare anzitempo chiusure generalizzate, e chiede più coesione dal mondo politico.Il governatore della Regione chiede la collaborazione di tutti per evitare di prendere provvedimenti diversi e più severi ...