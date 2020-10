Coronavirus, il bollettino di oggi 23 ottobre: 19.141 nuovi casi, record di tamponi effettuati (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da oggi anche l’Italia è tra le grandi malate d’Europa. 91 morti e 1049 terapie intensive (+57) Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 ottobre 2020) Daanche l’Italia è tra le grandi malate d’Europa. 91 morti e 1049 terapie intensive (+57)

