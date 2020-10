Coronavirus, i nuovi contagi sfiorano i 20 mila casi. 91 morti. Aumentano ancora le terapie intensive: +57 – Il bollettino della protezione civile (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Il bollettino del 23 ottobre Come anticipato da Open, i nuovi casi di Coronavirus in Italia si avvicinano a quota 20mila: +19.143 nelle ultime 24 ore. A confermarlo è il consueto bollettino diffuso da protezione civile e ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati +16.079 e due giorni fa +15.199. Il computo totale dei contagi da quando è cominciata l’emergenza sanitaria arriva a quota 484.869: quasi mezzo milione da quando si monitorano questi numeri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 182.032 tamponi a fronte dei 170.392 di ieri e i 177.848 di due giorni fa. ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Ildel 23 ottobre Come anticipato da Open, idiin Italia si avvicinano a quota 20: +19.143 nelle ultime 24 ore. A confermarlo è il consuetodiffuso dae ministeroSalute. Ieri ierano stati +16.079 e due giorni fa +15.199. Il computo totale deida quando è cominciata l’emergenza sanitaria arriva a quota 484.869: quasi mezzo milione da quando si monitorano questi numeri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 182.032 tamponi a fronte dei 170.392 di ieri e i 177.848 di due giorni fa. ...

