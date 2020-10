Coronavirus, i numeri in chiaro. L’immunologa Viola sul caso Milano: «Non ha senso il coprifuoco alle 23 se tutti vanno a fare l’aperitivo alle 18» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)«Mi preoccupa di più questa seconda ondata di Coronavirus che la prima. Abbiamo ancora sette mesi prima che arrivi l’estate. Guardate, ad esempio, le terapie intensive. Ancora i posti letto ci sono ma manca il personale. Tra un paio di settimane saremo messi davvero male». A parlare a Open è l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola alla luce dei dati di oggi che parlano di +19.143 contagi solo nelle ultime 24 ore con +57 persone in terapia intensiva. «Non è stato fatto nulla per il tracciamento» «Ma quello che più mi fa arrabbiare è che sta succedendo esattamente quello che sapevamo benissimo da mesi. Non è stato fatto niente per il tracciamento, siamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)«Mi preoccupa di più questa seconda ondata diche la prima. Abbiamo ancora sette mesi prima che arrivi l’estate. Guardate, ad esempio, le terapie intensive. Ancora i posti letto ci sono ma manca il personale. Tra un paio di settimane saremo messi davvero male». A parlare a Open è l’immunologa dell’Università di Padova Antonellaalla luce dei dati di oggi che parlano di +19.143 contagi solo nelle ultime 24 ore con +57 persone in terapia intensiva. «Non è stato fatto nulla per il tracciamento» «Ma quello che più mi fa arrabbiare è che sta succedendo esattamente quello che sapevamo benissimo da mesi. Non è stato fatto niente per il tracciamento, siamo ...

RegLombardia : #LNews Sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5 Approfondimen… - Affaritaliani : Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - RaiNews : 'La scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l'economia mette in luce la 'non-strategia' di piani… - infoitinterno : Coronavirus, l’Ordine dei Medici: “Con questi numeri a Genova impossibili soluzioni di compromesso” - zazoomblog : Coronavirus i numeri dellIss: indice Rt a 15 il tracciamento è un flop - #Coronavirus #numeri #dellIss:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Nella babele dei numeri sul Coronavirus: ecco perché non è mai come sembra la Repubblica Coronavirus: Usa, 223.437 morti su 8.440.995 contagiati

Gli Stati Uniti hanno riportato 75 mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ... in crescita del 32 per cento rispetto alla settimana precedente. I numeri attuali sono i più alti registrati ...

Coronavirus a Brescia. Dati in salita: in provincia+237, in città 58 casi

Nuovo record di positivi: quasi cinquemila casi in Lombardia. Di questi, più di duemila sono in provincia di Milano ...

Gli Stati Uniti hanno riportato 75 mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ... in crescita del 32 per cento rispetto alla settimana precedente. I numeri attuali sono i più alti registrati ...Nuovo record di positivi: quasi cinquemila casi in Lombardia. Di questi, più di duemila sono in provincia di Milano ...