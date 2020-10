Coronavirus, Giovanni Rezza: “Attenzione alle attività extrascolastiche, uscire di casa lo stretto necessario” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Aumenta gradualmente il numero dei focolai che si rilevano a livello scolastico e soprattutto vanno poste sotto attenzione le attività extrascolastiche“: lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel video che accompagna il monitoraggio settimanale di ministero e Iss. Rezza ha detto inoltre che “cresce notevolmente e rapidamente il numero di casi di Covid19 nel nostro Paese e aumentano ricoveri ospedalieri e quelli in terapia intensiva” Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, “è importante limitare le uscite da casa allo stretto necessario”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Aumenta gradualmente il numero dei focolai che si rilevano a livello scolastico e soprattutto vanno poste sotto attenzione le attività“: lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,, nel video che accompagna il monitoraggio settimanale di ministero e Iss.ha detto inoltre che “cresce notevolmente e rapidamente il numero di casi di Covid19 nel nostro Paese e aumentano ricoveri ospedalieri e quelli in terapia intensiva” Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, “è importante limitare le uscite daallonecessario”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,...

fanpage : Ultim'ora L'annuncio di Giovanni Rezza agli italiani - RosarubinoRosa : RT @SkyTG24: Coronavirus, Toti a Sky TG24: 'Grande aumento dei contagi a Genova ma non in altre parti' - SkyTG24 : Coronavirus, Toti a Sky TG24: 'Grande aumento dei contagi a Genova ma non in altre parti' - nino_giovanni : @stanzaselvaggia Adesso, metti che si becchino tutti un bel raffreddore e lo scambino per 'coronavirus', chi pedalerà al posto loro? - giovanni_7 : RT @francescatotolo: #Bassetti: “La psicosi da #COVID19 sta riempiendo gli ospedali, rischiamo il collasso”. In questi giorni, migliaia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giovanni Coronavirus Villa San Giovanni, positivo uno studente dell’istituto “Fermi” Il Reggino Covid: Toti, serve prudenza, non è detto coprifuoco abbia effetti molto positivi

Roma, 23 ott 19:35 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha detto di basare le decisioni sull'aumento dei contagi da coronavirus "sul tema della saturazione... (Rin) ...

Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...

Roma, 23 ott 19:35 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha detto di basare le decisioni sull'aumento dei contagi da coronavirus "sul tema della saturazione... (Rin) ...Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...