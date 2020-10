Coronavirus, Germania ancora oltre gli 11mila casi. Parigi, direttore ospedali: “Seconda ondata peggio della prima” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si arresta l’ondata di contagi da Coronavirus in Germania, che per il secondo giorno consecutivo sfonda il tetto degli 11mila casi, con 11.242 nuovi positivi a fronte degli 11.287 segnalati ieri quando per la prima volta dall’inizio della pandemia nel Paese si è avuto un aumento di più di 10mila confermati nell’arco di 24 ore. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano anche di altri 49 decessi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 403.291 i contagi e 9.954 le vittime. Sale invece a circa 310.200 il numero dei pazienti guariti (+4.200). La pandemia di Covid prosegue con numeri ancora più preoccupanti in Francia, che ieri ha registrato più di 41mila casi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si arresta l’di contagi dain, che per il secondo giorno consecutivo sfonda il tetto degli, con 11.242 nuovi positivi a fronte degli 11.287 segnalati ieri quando per la prima volta dall’iniziopandemia nel Paese si è avuto un aumento di più di 10mila confermati nell’arco di 24 ore. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano anche di altri 49 decessi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 403.291 i contagi e 9.954 le vittime. Sale invece a circa 310.200 il numero dei pazienti guariti (+4.200). La pandemia di Covid prosegue con numeripiù preoccupanti in Francia, che ieri ha registrato più di 41mila. ...

petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - Corriere : Spagna e Francia superano il milione. La Germania chiude a gran parte dell’Italia - Daniele_Manca : Coronavirus, Spagna e Francia superano il milione. La Germania chiude a gran parte d’Italia- ??@martaserafini? ?… - enricomartial : RT @ItalianPolitics: Coronavirus, tutti gli allarmi istituzionali in Germania - Startmag - clikservernet : Coronavirus, Germania ancora oltre gli 11mila casi. Parigi, direttore ospedali: “Seconda ondata peggio della prima” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Germania, ‘la riapertura delle scuole non ha aumentato i casi di Coronavirus’ Il Fatto Quotidiano IHS Markit Flash PMI Eurozona: a ottobre nuovo calo. Torna la recessione?

La Germania rappresenta l’unica nota positiva visto che la ... Escludendo il periodo di picco delle restrizioni da Covid-19 che va da marzo a maggio, quest’ultima contrazione dei servizi segna il ...

Slovenia a un passo dal lockdown Chiusi da domani bar e ristoranti

Niente asili, trasporti pubblici ridotti di un terzo. Il premier Janša si appella ai sindaci per misure mirate ...

La Germania rappresenta l’unica nota positiva visto che la ... Escludendo il periodo di picco delle restrizioni da Covid-19 che va da marzo a maggio, quest’ultima contrazione dei servizi segna il ...Niente asili, trasporti pubblici ridotti di un terzo. Il premier Janša si appella ai sindaci per misure mirate ...