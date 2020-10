Coronavirus: Garante infanzia Lombardia lancia concorso letterario per scuole medie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il Covid-19 come esperienza da raccontare. E' il concorso letterario promosso dal Gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Lombardia e rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, delle province di Bergamo, Lodi e Cremona. Si tratta, ha commentato il Garante lombardo Riccardo Bettiga, “di un progetto estremamente utile e importante anche al fine di effettuare una valutazione qualitativa degli impatti e delle conseguenze del Coronavirus sui ragazzi partendo proprio dalla raccolta di un loro diretto punto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il Covid-19 come esperienza da raccontare. E' ilpromosso dal Gruppo di lavoro sui diritti dell'e dell'adolescenza dell'Ordine degli Psicologi dellain collaborazione con ildell'e dell'adolescenza dellae rivolto agli alunni dellesecondarie di primo grado, statali e paritarie, delle province di Bergamo, Lodi e Cremona. Si tratta, ha commentato illombardo Riccardo Bettiga, “di un progetto estremamente utile e importante anche al fine di effettuare una valutazione qualitativa degli impatti e delle conseguenze delsui ragazzi partendo proprio dalla raccolta di un loro diretto punto di ...

(Adnkronos) - Il Covid-19 come esperienza da raccontare. E' il concorso letterario promosso dal Gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ordine degli Psicologi della ...

