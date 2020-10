Coronavirus, Galli (Sacco): “Non possiamo avere tutti i ragazzi a scuola, bisogna allentare la pressione sui mezzi pubblici” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La scuola è ritenuta un luogo sicuro per quanto riguarda il contagio da Coronavirus. A destare preoccupazione sono invece gli ambienti e le circostanze intorno alla scuola dove si corre il rischio di creare assembramenti con il pericolo di favorire il contagio. Tra questi, ci sono senza dubbio i mezzi pubblici. Per molti, bisogna agire sul contesto intorno alla scuola e preservare le lezioni in presenza dopo i lunghi mesi di stop in primavera; altri, invece, invocano misure più decise sulla scuola stessa. Come Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “E’ inutile girarci attorno: in questo momento non possiamo avere tutti i ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laè ritenuta un luogo sicuro per quanto riguarda il contagio da. A destare preoccupazione sono invece gli ambienti e le circostanze intorno alladove si corre il rischio di creare assembramenti con il pericolo di favorire il contagio. Tra questi, ci sono senza dubbio ipubblici. Per molti,agire sul contesto intorno allae preservare le lezioni in presenza dopo i lunghi mesi di stop in primavera; altri, invece, invocano misure più decise sullastessa. Come Massimo, infettivologo dell’ospedaledi Milano. “E’ inutile girarci attorno: in questo momento noni ...

Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca molti scienziati e medici che in estate avevano parlato di #virus clinicamente mor… - RaiNews : 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In e… - ninoBertolino : RT @RaiNews: 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In estate ci si… - SilvanoPravato : RT @RaiNews: 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In estate ci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise Il Fatto Quotidiano Briatore contro Galli: “Non si muore solo di virus”

Flavio Briatore si è scagliato contro il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.

Nuovo lockdown in Lombardia, Fontana: «Ore drammatiche, tutto può essere. I più fragili stiano a casa»

un appello ai cittadini per contenere l’epidemia del Coronavirus, vista la recente impennata dei contagi e la situazione preoccupante in particolare nel capoluogo, dove l’infettivologo Massimo Galli ...

Flavio Briatore si è scagliato contro il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.un appello ai cittadini per contenere l’epidemia del Coronavirus, vista la recente impennata dei contagi e la situazione preoccupante in particolare nel capoluogo, dove l’infettivologo Massimo Galli ...