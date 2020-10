Coronavirus, Fontana: 'Situazione drammatica in Lombardia' (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita in una Situazione drammatica'. E' l'appello del governatore della Lombardia , Attilio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita in una'. E' l'appello del governatore della, Attilio ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - Open_gol : ?? Infine, la conferma: +4.126 nuovi casi in #Lombardia, di cui 1.800 solo a Milano. Ora #Salvini nega le pressioni… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - vincecamaggio : Coronavirus, il governatore Fontana: ‘In Lombardia ore drammatiche, tutto può essere’ -